Hande Erçel - Hakan Sabancı ayrılığı sonrası Arzu Sabancı'dan dikkat çeken paylaşım
Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın ilişkisinin bittiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşklarında yeni bir gelişme yaşandı.
Evlenecekleri konuşulan çift iddiaya göre ayrıldı.
Hande Erçel Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırırken Hakan Sabancı'nın annesinden imalı bir paylaşım geldi.
Hande Erçel'i istemediği konuşulan Arzu Sabancı manidar bir paylaşıma imza attı. Arzu Sabancı paylaşımında, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" ifadesini kullandı.