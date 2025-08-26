Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisinde Arzu Sabancı engeli
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi İtalya'dan döndükten sonra sona erdi. İddialara göre, Erçel'in evlilik isteği, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesi üzerine ilişki bitti. Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'nın "Cehalet de uyku gibidir..." paylaşımı çok konuşuldu.
Hande Erçel, 3 yıl önce gönlünü sosyetik genç Hakan Sabancı'ya kaptırmıtşı. Yıllardır dolu dizgin aşk yaşayan ikilinin ayrıldığı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.
Erçel'in sosyal medya hesabından Sabancı ile romantik karelerini silmesi ayrılık iddiasını güçlendirdi. Ünlü çiftin ayrılığının arkasında ise aile içinde yaşanan evlilik krizi olduğu ortaya çıktı.
Arzu Sabancı, ayrılık iddialarının ardından Instagram hesabından şu sözü yayınladı:
"Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır."
3 yıllık ilişkilerini İtalya tatili dönüşü noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni de belli oldu. Hande Erçel'in evlilik kararı aldığı ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği iddia edildi. Çift de Arzu Sabancı'nın evlilik restinin ardından yollarını ayırdı.