Hande Erçel - Hakan Sabancı ilişkisinde Arzu Sabancı engeli

3 yıllık ilişkilerini İtalya tatili dönüşü noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni de belli oldu. Hande Erçel'in evlilik kararı aldığı ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği iddia edildi. Çift de Arzu Sabancı'nın evlilik restinin ardından yollarını ayırdı.