Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün ilişkisine Arzu Sabancı mı onay vermedi?
Kısa süre önce başlayan Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk birlikteliğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, ünlü çiftin ilişkisi anne Arzu Sabancı’nın onay engeline takıldı...
Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra oyuncu Rabia Soytürk ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Rabia Soytürk, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir etkinlikte Hakan Sabancı ile ilgili sorulara; "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın" yanıtını verip aşk iddialarını üstü kapalı bir şekilde onaylamıştı.
Ancak Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün mutluluğu uzun sürmediği, ayrıldıkları ileri sürüldü.
Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün ayrılığında anne Arzu Sabancı'nın etkili olduğu iddia edildi.