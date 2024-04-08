Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi

Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte seyahat etmeye devam ediyor. Çiftin yeni tatil durağı Japonya oldu.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi - Resim : 1

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Japonya tatiline çıktı. 

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi - Resim : 2

Sık sık yurt dışı tatilini tercih eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı,  Japonya'dan paylaşım yapmayı ihmal etmediler. 

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi - Resim : 3

Sevgilisiyle Osaka kentini gezen ve Japon lezzetlerini tadan ve tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle  paylaşan ünlü oyuncu 1 milyondan fazla beğeni aldı. 

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi - Resim : 4

Erçel aynı zamanda sevgilisine sarıldığı bir kareyi de Instagram hikayeler kısmından kalp emojisi ile yayınladı. 