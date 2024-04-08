Hande Erçel ile Hakan Sabancı tatil rotasını Japonya'ya çevirdi

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Yaklaşık bir yıldır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Japonya tatiline çıktı.
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Sık sık yurt dışı tatilini tercih eden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, Japonya'dan paylaşım yapmayı ihmal etmediler.
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Sevgilisiyle Osaka kentini gezen ve Japon lezzetlerini tadan ve tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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Erçel aynı zamanda sevgilisine sarıldığı bir kareyi de Instagram hikayeler kısmından kalp emojisi ile yayınladı.