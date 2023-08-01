Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan romantik paylaşım

Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti. İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

İLK PAYLAŞIM KONSERDE

İkili, geçtiğimiz haftalarda ise Coldplay konserine gitmiş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yapmıştı.

AŞK POZU

Ünlü çift aşka gelerek romantik pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erçel, sevgilisinin kolunu boynuna doladığı bir fotoğrafı 30.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden siyah kalp emojisi ile yayınlarken; Sabancı ise aynı kareyi kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

İkilinin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.