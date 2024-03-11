Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz

Uzun zamandır birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti, düğünde görüntülendi. Çiftten Hakan Sabancı sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz - Resim : 1

Mert Özlenir ve Nazlı Selin Şengel çiftinin düğünü önceki gün Four Seasons Hotel Beşiktaş’ ta düzenlendi. Düğüne katılanlar arasında Hakan Sabancı ve Hande Erçel de vardı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz - Resim : 2

Çiftten Hakan Sabancı sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz - Resim : 3

Güzel oyuncu da zarif elbisesiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz - Resim : 4

Erçel’in hem sade hem de şıklığından ödün vermeyen tarzı, takipçileri tarafından tam not alırken, paylaşımına "Güzelim", "Neşen, mutluluğun daim olsun", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yapıldı.