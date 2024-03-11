Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan yeni poz

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Mert Özlenir ve Nazlı Selin Şengel çiftinin düğünü önceki gün Four Seasons Hotel Beşiktaş’ ta düzenlendi. Düğüne katılanlar arasında Hakan Sabancı ve Hande Erçel de vardı.
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Çiftten Hakan Sabancı sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Güzel oyuncu da zarif elbisesiyle çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Erçel’in hem sade hem de şıklığından ödün vermeyen tarzı, takipçileri tarafından tam not alırken, paylaşımına "Güzelim", "Neşen, mutluluğun daim olsun", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yapıldı.