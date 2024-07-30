Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı

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Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Bambaşka Biri' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile beraber.
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en son İngiltere'de Wimbledon Tenis Turnuvası'na gitmişti.
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Yeni bir tatil rotası oluşturan ikili şu sıralar Yunanistan'da. Ünlü oyuncudan, Mikonos paylaşımı geldi.
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Mavi elbisesiyle fotoğrafını paylaşan Erçel’in fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.