Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı

Hakan Sabancı ile ilişkisi dolu dizgin devam eden Hande Erçel, tatil rotasını Mikonos’a çevirdi. Erçel, Mikonos tatilinden mavi elbiseli fotoğraflarını paylaştı.

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Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 1

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Bambaşka Biri' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile beraber.

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Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 2

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en son İngiltere'de Wimbledon Tenis Turnuvası'na gitmişti.

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Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 3

Yeni bir tatil rotası oluşturan ikili şu sıralar Yunanistan'da. Ünlü oyuncudan, Mikonos paylaşımı geldi. 

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Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı - Resim : 4

Mavi elbisesiyle fotoğrafını paylaşan Erçel’in fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. 