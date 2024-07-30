Hande Erçel, Mikonos tatilinden fotoğraflar paylaştı

Daha önce 'Güneşin Kızları', 'Çalıkuşu', 'Hayat Ağacı', 'Siyah İnci', 'Azize', 'Sen Çal Kapımı' ve 'Bambaşka Biri' gibi yapımlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile beraber.