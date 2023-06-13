Hande Erçel okula döndü: 18 yaşıma geri döndüm

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı gibi dizilerle yıldızı parlayan ve Instagram'da 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hande Erçel, dizi setleri yoğunluğu nedeniyle yarıda bıraktığı okuluna geri dönüyor.

HANDE ERÇEL: 18 YAŞIMA GERİ DÖNDÜM

29 yaşındaki Erçel, geçen yıl afla okula geri döndü. Okula başlamanın çok iyi geldiğini söyleyen Erçel "18 yaşıma geri döndüm. Öğrenciliğim hiçbir zaman bitmesin istiyorum" dedi.

INSTAGRAM'DA HANDE ERÇEL