Anasayfa Magazin Hande Erçel, onur konuğu olarak Hindistan Mumbai'ye gitti! İşte Erçel'in Mumbai tarzı
Hande Erçel, onur konuğu olarak Hindistan Mumbai'ye gitti! İşte Erçel'in Mumbai tarzı
Hande Erçel, Hindistan'ın Mumbai şehrinde bu sene 24'cüsü düzenlenen Asya'nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katıldı. Erçel, konferansta giydiği kıyafetle çok konuşuldu.
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Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor.
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ONUR KONUĞU OLDU
Erçel, Hindistan’ın Mumbai şehrinde bu sene 24'üncüsü düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı 'FICCI Frames'e onur konuğu olarak katıldı.
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Hindistan’ın ünlü oyuncusu 'Ayushmann Khurrana' ile konferansın kapanış panelinde konuşmacı olarak yer alan ünlü isim, konferansta giydiği kıyafetle çok konuşuldu.
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Ünlü bir markanın pantolon-büstiyer takımını tercih eden güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı kareler kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.