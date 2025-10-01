Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında Balmain defilesine katıldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel Paris Moda Haftası kapsamında sunulan Balmain defilesine katıldı. Erçel defilede stylingi İnan Kırdemir'e ait olan gri ceket elbise tercih etti.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, oyunculuk kariyerinin yanında dünyaca ünlü moda evlerinin davetlisi olarak defilelerde boy göstermeye devam ediyor.
Şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan oyuncu, Paris Moda Haftası’nda sunulan Balmain İlkbahar/Yaz 2026 koleksiyonunu izleyenler arasındaydı.
Hande Erçel, katıldığı defilede dikkat çekici ve iddialı bir kombinle boy gösterdi. Oyuncu, stylingi İnan Kırdemir'e ait olan modern ve sofistike bir görünüm sunan gri ceket elbise tercih etti.
Kıyafetini farklı bir noktaya taşıyan Erçel, kırmızı ayakkabı ve kırmızı eldivenlerle cesur bir renk vuruşu yaptı. Çanta tercihini ise kırmızının yoğunluğunu dengelemek amacıyla krem renginden yana kullandı.