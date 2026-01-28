Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Elie Saab defilesine katıldı! Şıklığı ile göz kamaştırdı

Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın onur konuğu olarak katıldığı defilede, sadece bir davetli değil, aynı zamanda markanın global bir elçisi gibi ışıldadı. Paris Moda Haftası’nın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan bu defilede Hande Erçel’in yer alması, uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha tescilledi.