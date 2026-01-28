Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Elie Saab defilesine katıldı! Şıklığı ile göz kamaştırdı
Paris Moda Haftası, 2026 yılına dünya çapında ses getiren bir şıklık yarışı ile başlarken, oyuncu Hande Erçel, Elie Saab defilesindeki görünümüyle bu görkemli etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı oyuncularından biri olmasının yanı sıra, küresel moda sahnesinin de vazgeçilmez yüzlerinden biri haline gelen Hande Erçel, 2026 Paris Moda Haftası'na damgasını vurdu.
Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü tasarımcı Elie Saab'ın onur konuğu olarak katıldığı defilede, sadece bir davetli değil, aynı zamanda markanın global bir elçisi gibi ışıldadı. Paris Moda Haftası’nın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan bu defilede Hande Erçel’in yer alması, uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha tescilledi.
Lübnanlı tasarımcı Elie Saab ile yakın bir dostluğu bulunan Erçel, defileyi en ön sırada, Hollywood yıldızları ve moda dünyasının karar vericileriyle yan yana takip etti. Bu durum, oyuncunun prestijli "onur konuğu" statüsünü bir kez daha vurguladı.
Hande Erçel, Paris’teki stil duruşuyla modaseverlerden tam not alırken, son yıllarda "Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu" seçilmesinin tesadüf olmadığını kanıtladı.