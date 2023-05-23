Hande Erçel partide! Magnum Cannes partisine özel 2 farklı kıyafet!
Her yıl Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen Magnum Cannes partisi, La Croissette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşti. Magnum Türkiye'nin onur konuğu da Hande Erçel oldu. Hande Erçel, Magnum Cannes partisinde Hakan Yıldırım imzalı elbise tercih etti.
Her yıl Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve tüm dünyadan özel konukları ağırlayan Magnum Cannes partisi, La Croissette’deki Magnum Evi’nde gerçekleşti. Hande Erçel bu yıl Magnum'un onur konuğu oldu. Hande Erçel, Magnum Cannes partisine de katıldı.
Hande Erçel, Magnum'un daveti için hem akşam hem de gündüz Hakan Yıldırım imzalı elbise tercih etti.
Magnum’un yeni yaz lezzetleri Sunlover ve Starchaser’in kutlandığı gecede Hande Erçel'in gece kostümü Starchaser'in morundan ilham alınarak yapıldı. Elbisenin tasarımını yine Hakan Yıldırım yaptı.
Ayrıca, Magnum’un özel davetlileri Eva Longoria, Irina Shayk, Nicole Scherzinger ve Karlie Kloss gibi dünyaca ünlü yıldızlarda o gecede yer aldı.
Gündüz gerçekleşen davette ise Hande Erçel, Hakan Yıldırım imzalı turuncu bir elbise tercih etti. Bu elbise ise Sunlover turuncusundan ilham alındı.