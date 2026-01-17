Hande Erçel, Pınar Deniz, Barış Arduç, Joy Awards Ödül Töreni'nde! Şıklıkları ile göz kamaştırdılar
Riyad’da düzenlenen ve "Arap Dünyası'nın Oscarları" olarak kabul edilen Joy Awards 2026 ödül töreni bugün muhteşem bir gala ile gerçekleştiriliyor. Hande Erçel, Pınar Deniz, Barış Arduç gibi Türk oyuncuların damga vurduğu gecede, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.
Riyad’da 17 Ocak 2026 gecesi düzenlenen Joy Awards, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya starlarını ve Türkiye’nin en sevilen oyuncularını muhteşem bir atmosferde bir araya getirdi.
Lavanta rengi halıda yürüyen Türk yıldızlar, küresel moda devlerinin imzalarını taşıyan görünümleriyle uluslararası basının ve moda otoritelerinin ilgi odağı olmayı başardı.
Gecenin en dikkat çeken isimlerinden Hande Erçel, tercihini Elie Saab tasarımından yana kullanarak ışıltılı ve zarif bir silüet sergiledi. Stilini Pomellato mücevherleriyle tamamlayan Erçel, Orta Doğu’daki hayran kitlesinden büyük ilgi gördü.
Yeni imajı ve yüzündeki değişimle çok konuşulan Pınar Deniz ise Maison Valentino imzalı siyah, asil bir elbiseyle zarafetini konuşturdu. Modern tarzıyla gecenin en çok fotoğraflanan isimleri arasında yer aldı.