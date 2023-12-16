Hande Erçel, Suudi Arabistan'daki müzik festivaline gitti! Güzelliği ile büyüledi

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapıyor. Hem dizi hem de reklam anlaşmaları yapan Erçel, Suudi Arabistan'a gitti. Burada bir konsere katılan Hande Erçel güzelliği ile büyüledi.

Erçel'den yeni pozlar

Soundstorm Müzik Festivali için gittiği Suudi Arabistan'da çekilen pozlarını peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 735 bin beğeniye ulaştı. Riyad'da konsere katılan ünlü oyuncunun sosyal medyaya koyduğu karelere yorum yağdı.

Takipçileri, güzel oyuncuya; "Peri kızı", Böyle bir güzellik olabilir mi ya?", "Girdiği her ortamı aydınlatan kadın" ve "Tam bir kraliçe" gibi 7 binden fazla yorum yaptı.