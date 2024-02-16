Hande Erçel tatil rotasını Mauritius'a çevirdi! Tatilden kareler paylaştı
Bir yıldır iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, tatil rotasını Mauritius'a çevirdi. Ünlü oyuncu, Mauritius tatilinden kareler paylaştı.
1 / 10
Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
2 / 10
Hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla çok konuşulan Erçel, yeni tatil paylaşımlarıyla gündemde.
3 / 10
Hakan Sabancı ile aşk yaşayan oyuncu, Mauritius tatilinden kareler paylaştı.
4 / 10
Beyaz elbisesiyle poz veren oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Erçel'in yeni karelerine "Saf ve duru güzellik", "Beyaz melek"," Beyaz Kuğu", "Çok güzelsin" gibi yorumlar geldi.