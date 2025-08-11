Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı sete çıktı, ilk kareler geldi

Ekranların sevilen yüzleri Hande Erçel ve Barış Arduç, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak "Aşk ve Gözyaşı" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 3. kez partner olacak Hande Erçel ve Barış Arduç ikilisi ATV ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisinde buluşacak. “Aşk ve Gözyaşı” İstanbul’da sete çıktı ve ilk kareler de geldi.

Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat vereceği dizinin senaryosu Dilara Pamuk tarafından kaleme alınıyor, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor.

Aşk ve Gözyaşı, son dönemin popüler Kore yapımlarından "Queen Of Tears"in Türk uyarlaması olacak. Dizinin hangi gün yayınlanacağı ise henüz belli olmadı.