Hande Erçel ve Barış Arduç'un partnerliği uzun sürmedi! 'Aşk ve Gözyaşı' final yapıyor

Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı Barış Arduç'un "Selim", Hande Erçel'in ise "Meyra" karakterine hayat verdiği "Aşk ve Gözyaşı" dizisi, yayın hayatına büyük umutlarla başlamasına rağmen ekran macerasını kısa kesiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ilk haftalarda yakaladığı ilginin ardından son haftalarda reyting sıralamasında ciddi bir düşüş yaşadı. Kanal yönetimi, beklenen izlenme oranlarına ulaşılamaması üzerine final kararı aldı.

Romantik drama türündeki yapımın, hayranlarını üzerek 7. bölümüyle ekranlara veda edeceği belirtildi. Sosyal medyada bu karara tepki gösteren izleyiciler, hikayenin henüz yeni başladığını ifade eden yorumlar yaptı.