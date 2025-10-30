Hande Erçel ve David Beckham aynı reklam filminde buluştu
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve İngiliz futbol efsanesi David Beckham, özel bir tanıtım filmi projesinde bir araya geldi. Katar tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.
Inter Miami futbol kulübünün başkanı David Beckham ile oyuncu Hande Erçel, bir iş birliği için aynı projede kamera karşısına geçti. Katar tarafından hazırlanan tanıtım filminin çekimleri tamamlandı.
Tanıtım filminin konusuyla ilgili detaylar şu an için gizli tutuluyor. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklar, projenin “Uluslararası çapta tanıtım gücü yüksek bir kampanya” olduğunu belirtiyor.
Set ortamından sızan söylentilere göre Beckham’ın profesyonelliği ile Erçel’in enerjik tavırları dikkat çekti.
Henüz fragmanı bile yayımlanmayan reklam, şimdiden hem Türkiye’de hem de İngiltere’de büyük bir merakla bekleniyor.