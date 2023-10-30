Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkından yeni kare

Türkiye dün, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Bu kutlamalardan en görkemlileri ise İstanbul'da gerçekleşti. Oyuncu Hande Erçel, İstanbul'daki kutlamalara sevgilisi Hakan Sabancı'yla gitti.

100. YIL KUTLAMASINA KATILDILAR

Birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı için kutlamalara katılan ünlü çiftten Erçel, sevgilisinin omzuna yaslandığı bir kareyi Instagram hesabının hikayeler bölümünden kalp ve Türk bayrağı emojisi ekleyerek paylaştı.

Sabancı da Erçel'in kendisini etiketlediği aynı fotoğrafı 367 bin takipçisi bulunan hesabından yayınladı.

İkilinin romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.