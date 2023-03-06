Hande Erçel ve Hakan Sabancı birlikte görüntülendi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Çift ilk defa birlikte görüntülendi.

"Her şey çok güzel"

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda Gazete Magazin kamerasına yansıdı. Hande Erçel, “Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel. Size de teşekkür ederiz” dedi.