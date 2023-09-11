Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti havaalanında görüntülendi: Her şey yolunda

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Bodrum'da arkadaşının düğününe katılan Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, İstanbul'a döndü. Aşıklar, havaalanında objektiflere yansıdı.

"GÜZEL BİR HAFTASONU GEÇİRDİK"

Mehmet Akif Yaman'ın görüntülediği ikili, güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ve yakın arkadaşının en mutlu gününde yanında olmak için Bodrum'a gittiklerini ifade etti.

EVLİLİK SORULARINA YANIT YOK

Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Sabancı ile Erçel, gazetecilerin 'evlilik' sorularına ise "Teşekkür ederiz" yanıtını vermekle yetindi. Bir hayli neşeli oldukları görülen ikili, ardından hızla oradan uzaklaştı.

GÜNBATIMI POZU

Hakan Sabancı, sevgilisiyle gün batımında verdikleri bu pozu sosyal medya sayfasına taşıdı.