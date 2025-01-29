Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası kapsamında Elie Saab defilesine katıldı

Elie Saab Haute Couture İlkbahar-Yaz 2025 defilesine katılan diğer isim de Tuba Büyüküstün'dü. Ünlü oyuncu siyah derin dekolteli ceket elbisesini dizüstü çizmelerle tamamladı. Saçlarını açık bırakan Büyüktüstün, açık renklerde bir çanta ile objektiflere poz verdi.

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