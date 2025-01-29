Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası kapsamında Elie Saab defilesine katıldı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Tuba Büyüküstün, Paris Fransa'da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Elie Saab Haute Couture İlkbahar-Yaz 2025 defilesine katıldı. Siyah renkte elbiseler tercih eden oyuncular şıklıkları ile dikkat çekti.
Başrollerini Barış Arduç'la paylaştığı Rüzgara Bırak filmi ile izleyici ile buluşacak olan Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Elie Saab Haute Couture İlkbahar-Yaz 2025 defilesine katıldı.
Fotoğraf: Getty
Kadife siyah body ve şort üzerine rengarenk boncuklarla işlenen transparan bir etek tercih eden Erçel'in stili takipçilerinden tam not aldı.
Fotoğraf: Getty
Perçem kestiren ve saçlarını at kuyruğu yapan ünlü oyuncu, ayakkabı tercihini siyah çizmeden yana kullandı.
Fotoğraf: Getty
Elie Saab Haute Couture İlkbahar-Yaz 2025 defilesine katılan diğer isim de Tuba Büyüküstün'dü. Ünlü oyuncu siyah derin dekolteli ceket elbisesini dizüstü çizmelerle tamamladı. Saçlarını açık bırakan Büyüktüstün, açık renklerde bir çanta ile objektiflere poz verdi.
Fotoğraf: Getty