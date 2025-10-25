Hande Erçel, vefat eden annesi Aylin Erçel'i doğum gününde andı: "Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni"
Annesine olan derin özlemini sık sık dile getiren Hande Erçel, son olarak sosyal medya hesabında annesi Aylin Erçel'in doğum gününe özel, duygusal bir paylaşım yaptı.
Güneşin Kızları" dizisiyle tanınan ve "Sen Çal Kapımı" ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alıyor.
Yıllar içinde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Erçel, annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kanserle mücadelesi sonucu kaybetmişti.
Annesinin bir vesikalık fotoğrafını paylaşan oyuncu, fotoğrafın altına şu yürek burkan notu düştü:
"Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam. Öyle karmaşık bir his. Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni. Doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum."