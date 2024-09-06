Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Sen Çal Kapımı, Bambaşka Biri gibi dizilerin yıldız oyuncusu Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde göz kamaştırdı.

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Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 1

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel, Bir mücevher markasının yüzü olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

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Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 2

Ünlü oyuncu festival elbisesini ve takısını sosyal medya hesabında verdiği pozlarla paylaştı.

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Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 3

ELBİSESİ 138 BİN TL

Ünlü oyuncu, Elie Saab imzalı, 138 bin 411 TL değerinde straplez bir elbise tercih etti

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Hande Erçel, Venedik Film Festivali'nde! Elbisenin fiyatı dudak uçuklattı - Resim : 4

Venedik pozlarını 31.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından paylaşan ünlü isme; kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.