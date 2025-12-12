Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam ile çıkan aşk haberlerine yanıt verdi: "Daha çok yeni"

Erçel, ilişkisinin başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden konuşulması gereken zaman gelirse, geldiğinde inşallah konuşuruz üstüne… Çok yeni bir durum… O kadar yeni bir durum ki, ben tanımayayım ki kimseyi… Herkes bir dursun beklesin mi bir şeyi yargılamadan önce… Böyle şeyler kısmet…" ifadelerini kullanarak, magazin dünyasından bir süre sabırlı olmalarını rica etti ve yeni filizlenen aşkının sinyallerini vermiş oldu.