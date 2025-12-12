Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam ile çıkan aşk haberlerine yanıt verdi: "Daha çok yeni"
Ünlü oyucnu Hande Erçel'in yapım şirketi OGM Pictures'ın sahibi Onur Güvenatam ile anılmaya başlanması büyük merak uyandırmıştı. Muhabir Online kameralarına konuşan Hande Erçel, bu çarpıcı aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, geçtiğimiz aylarda büyük aşkı Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının hemen ardından, magazin kulislerinde konuşulan bomba bir aşk iddiası, oyuncunun kendi ağzından gelen açıklamalarla netlik kazandı
Ayrılığın ardından Londra'da iki ay sürecek dil okulu için ev kiralayan Hande Erçel'in, havalimanında ünlü yapım şirketi OGM Pictures'ın kurucusu Onur Güvenatam ile tesadüfen karşılaştığı ve ikilinin bu karşılaşmanın ardından yeni bir ilişkiye yelken açtığı yönündeki iddialar, özellikle gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından dile getirilerek büyük yankı uyandırmıştı.
Havalimanında Muhabir Online kameralarına konuşan Hande Erçel, bu çarpıcı aşk iddiasına ilk kez yanıt verdi ve iddiaları kesin bir dille yalanlamak yerine, aralarındaki ilişkinin henüz çok yeni olduğunu ve birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını doğruladı.
Erçel, ilişkisinin başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayarak, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden konuşulması gereken zaman gelirse, geldiğinde inşallah konuşuruz üstüne… Çok yeni bir durum… O kadar yeni bir durum ki, ben tanımayayım ki kimseyi… Herkes bir dursun beklesin mi bir şeyi yargılamadan önce… Böyle şeyler kısmet…" ifadelerini kullanarak, magazin dünyasından bir süre sabırlı olmalarını rica etti ve yeni filizlenen aşkının sinyallerini vermiş oldu.