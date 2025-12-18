Anasayfa Magazin Hande Erçel yeğeni Mavi'nin doğum gününü bu karelerle kutladı: "Özgür kız Mavi, bugün senin günün"
Hande Erçel yeğeni Mavi'nin doğum gününü bu karelerle kutladı: "Özgür kız Mavi, bugün senin günün"
Metin Akdülger ile başrolleri paylaştığı "İki Dünya Bir Dilek" filmiyle şimdilerde ekranlarda olan Hande Erçel, yeğeni Mavi'nin doğum günü için sosyal medyadan paylaşım yaptı .
1 / 5
Hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
2 / 5
Şimdilerde "İki Dünya Bir Dilek" adlı sinema filmiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, ablası Gamze Erçel’in kızı olan yeğeni Mavi'nin yeni yaşını kutladı.
3 / 5
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve 30 milyonu aşkın takipçisi bulunan Erçel, yeğeniyle olan sevgi dolu karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 5
Yeğeniyle arasındaki güçlü bağla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, doğum günü paylaşımına şu dokunaklı notu düştü:
"Özgür Kız Mavi, bugün senin günün. İyi ki varsın neşe kaynağı bebeğimiz. Sen nereye bakarsan, beni nerede görmek istersen..."