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Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim
Oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından duygusal mesaj paylaştı. 2019 yılında hayatını kaybeden Aylin Erçel için ünlü oyuncu, "Pudra kokulum iyi ki benim annemsin..." dedi.
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Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına 2019 yılında yenilmişti.
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Annesine olan özlemini sık sık dile getiren Erçel, sosyal medya hesabında Aylin Erçel'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
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Annesi Aylin Erçel'i kaybeden oyuncu, paylaştığı vesikalık fotoğrafına 'Seni çok özledim annem...' notu düştü.
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Bir paylaşım daha yapan Hande Erçel, "Yüzdüğün sonsuz denizlerde, sonsuz yaşların olsun... Keşke her yaşında yanında olabilseydim... Pudra kokulum iyi ki benim annemsin" dedi.