Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim

Oyuncu Hande Erçel, Instagram hesabından duygusal mesaj paylaştı. 2019 yılında hayatını kaybeden Aylin Erçel için ünlü oyuncu, "Pudra kokulum iyi ki benim annemsin..." dedi.

Elele Online

Elele Online
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Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim - Resim : 1

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği kanser hastalığına 2019 yılında yenilmişti. 

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Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim - Resim : 2

Annesine olan özlemini sık sık dile getiren Erçel, sosyal medya hesabında Aylin Erçel'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

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Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim - Resim : 3

Annesi Aylin Erçel'i kaybeden oyuncu, paylaştığı vesikalık fotoğrafına 'Seni çok özledim annem...' notu düştü.

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Hande Erçel’den annesinin doğum gününde duygusal mesaj: Keşke her yaşında yanında olabilseydim - Resim : 4

Bir paylaşım daha yapan Hande Erçel, "Yüzdüğün sonsuz denizlerde, sonsuz yaşların olsun... Keşke her yaşında yanında olabilseydim... Pudra kokulum iyi ki benim annemsin" dedi.