Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile ikinci yıllarını yaptığı paylaşımla kutladı.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu - Resim : 1

Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel, 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift sık sık yurt dışına tatile çıkıyor.

2 / 6
Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu - Resim : 2

Son olarak Mısır'a giden ünlü çiftten Hande Erçel, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

3 / 6
Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu - Resim : 3

Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı. 

4 / 6
Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu - Resim : 4

Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ederken çekilen fotoğraflardan oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.