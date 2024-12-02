Hande Erçel'den aşk dolu paylaşım: Dansımız başlayalı iki yıl oldu
Ünlü oyuncu Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile ikinci yıllarını yaptığı paylaşımla kutladı.
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Başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı "Rüzgara Bırak" adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Erçel, 2 yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen çift sık sık yurt dışına tatile çıkıyor.
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Son olarak Mısır'a giden ünlü çiftten Hande Erçel, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı, birlikteliklerinin ikinci yılını kutladı.
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Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Sabancı ile dans ederken çekilen fotoğraflardan oluşan videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.