Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı, Naz Şahin ile görüntülendi
Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran sosyetinin ünlü ismi Hakan Sabancı, DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte görüldü. Partide birlikte vakit geçiren Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında da birlikte çıktıkları alışveriş turunda görüldü.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ağustos ayında biten ilişkisi, sosyeteden magazin gündemine kadar herkesin merak ettiği başlıca konu olmuştu.
Kısa bir süre önce Hande Erçel ile yollarını ayıran Hakan Sabancı, önceki gece Miami'de bir partide Naz Şahin ile görüldü. İkili, gece boyunca samimi bir poz vermedi ancak düzenli olarak bir araya geldi.
Hakan Sabancı ile Naz Şahin, sonrasında dikkat çekmemek için birbirlerini takip etmemiş olsa da bir araya gelmeleri tesadüf üzeri olmadığı ortaya çıktı.
