Hande Erçel'den ayrılık sonrası sosyal medyada ilk paylaşım

Oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıl süren ilişkisi yaklaşık iki hafta önce sona ermişti. Ayrılıkla ilgili iddialar ve açıklamalar peş peşe gelirken, Hande Erçel'in sessizliğini koruması dikkat çekmişti. Günlerdir Instagram hesabından paylaşım yapmayan Erçel, bugün sessizliğini bozarak takipçilerine geri döndü.

İlişkinin bitiş sebebi olarak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın evliliğe onay vermediği iddia edilmişti. Arzu Sabancı bu iddiaları yalanlayarak ayrılık kararının tamamen Hande ve Hakan'a ait olduğunu belirtmişti. Ardından Hakan Sabancı da "İhanet söz konusu değil. Konunun üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. İlişkiler yaşanır, biter. Buna saygı duyulmalı" diyerek spekülasyonlara son vermişti.

Tüm bu açıklamalar karşısında sessizliğini koruyan ve biten aşkıyla ilgili sorulara "Konu hakkında asla konuşmayacağım" diyen Erçel, dün akşam arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

Sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, bugün 32 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabına geri dönüş yaptı. Sette çekildiği bir karesini "Hello" notuyla paylaşan Erçel, hayranlarını selamladı. Bu paylaşım, ünlü ismin ayrılığın ardından yeniden işine ve sosyal hayatına döndüğünün bir göstergesi olarak yorumlandı.