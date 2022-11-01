Hande Erçel'den ev pozu

Güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Erçel, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Ev halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü Erçel, kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.

"Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş"

Erçel, 29.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Siyah-beyaz desenli tulumuyla pencerenin önüne oturarak objektiflere poz veren ünlü isim, 1.5 milyon beğeniye ulaşan gönderisine; "Ev fotoğrafı gelmeyeli çok olmuş" notunu yazdı. Erçel'in kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu karesine birçok yorumlar yapıldı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hande Erçel (@handemiyy)'in paylaştığı bir gönderi

"Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"

Öte yandan öncesinde de Etiler’deki bir mekanda görüntülenen Bürsin, Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi’nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında sorulan soruya, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.

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