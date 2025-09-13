Hande Erçel'den Hakan Sabancı açıklaması
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın sürpriz ayrılık kararı, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk kez görüntülenen güzel oyuncu, muhabirlerin "yeniden barışacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
1 / 5
Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz aylarda ilişkilerini sonlandırdı.
2 / 5
Evlenmeleri beklenen Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı.
3 / 5
Çift, ayrılık haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor. Erçel’in ardından Hakan Sabancı da birlikte çekildikleri tüm kareleri hesabından kaldırdı.
4 / 5
Arzu Sabancı’nın ilişkiyi onaylamaması nedeniyle ortaya atıldığı yönündeki spekülasyonlara yanıt veren Hakan Sabancı, “Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.