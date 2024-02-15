Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım

Oyuncu Hande Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile fotoğraflarını yayınlayarak hem doğum gününü hem de Sevgililer Günü'nü kutladı.

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Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım - Resim : 1

Hakan Sabancı ile doludizgin aşkları devam eden oyuncu Hande Erçel, Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. 

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Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım - Resim : 2

Çıktıkları seyahatlerde çekildikleri romantik fotoğraflarıyla Sabancı'ya olan aşkını haykıran Erçel, fotoğraflarına; "Benim aşkım" notunu düşerek paylaştı.

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Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım - Resim : 3

Sevgilisinin jestine kayıtsız kalmayan Hakan Sabancı'da Erçel ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.

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Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım - Resim : 4

Ünlü ismin Hakan Sabancı ile aşk dolu kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.