Hande Erçel'den Hakan Sabancı ile aşk dolu kareler: Benim Aşkım

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Hakan Sabancı ile doludizgin aşkları devam eden oyuncu Hande Erçel, Sevgililer Günü'nde sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
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Çıktıkları seyahatlerde çekildikleri romantik fotoğraflarıyla Sabancı'ya olan aşkını haykıran Erçel, fotoğraflarına; "Benim aşkım" notunu düşerek paylaştı.
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Sevgilisinin jestine kayıtsız kalmayan Hakan Sabancı'da Erçel ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaştı.
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Ünlü ismin Hakan Sabancı ile aşk dolu kareleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.