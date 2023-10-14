Hande Erçel'den İtalya pozları
Bambaşka Biri'nin Leyla'sı Hande Erçel, sosyal medya hesabından İtalya'da çekilen pozlarını paylaştı. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerle iki milyona yakın beğeni aldı.
Şimdilerde Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, İtalya'ya gitti.
Hande Erçel'den İtalya pozları
İtalya'da çekilen pozlarını emojiyle peş peşe yayınlayan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1.7 milyon beğeniye ulaştı.
Güzelliğini ve kusursuz fiziğini sergileyen Hande Erçel'e, takipçileri tarafından 35 binden fazla mesaj yazıldı.
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