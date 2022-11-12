Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile barışma açıklaması geldi

Eski sevgililer Kerem Bürsin ile Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda bir kafe de buluşmuştu. İkilinin hayranları tarafından görüntülenmelerinin ardından, barıştıkları iddiaları ortaya atıldı. Yaşananların ardından Bebek'te bir çıkışta görüntülenen Erçel ise konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak, merak edilen soruyu cevapladı.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Hande Erçel, Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan güzel oyuncu, eski aşkı Kerem Bürsin ile barıştığı iddialarını; "Hayatımda kimse yok. Olsa söylerim" sözleriyle yalanladı.

"ÇOK CİDDİYE ALMAMAK GEREK"

Erçel, bir mekanda Bürsin'le fotoğraflarının çıktığının hatırlatılması üzerine ise "Çok ciddiye almamak gerek" açıklamasında bulundu.