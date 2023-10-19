Hande Erçel’den oyunculuğunu eleştirenlere cevap: Ben de çok savaşıyorum!

FOX TV ekranlarında pazartesi akşamları ekranlara gelen ve hikayesiyle izleyiciyi etkileyen 'Bambaşka Biri' dizisinde başrolü Burak Deniz ile paylaşan Hande Erçel, Cannes’da düzenlenen MiIPCOM fuarına konuk oldu.

Ünlü oyuncu 'Bambaşka Biri' dizisindeki oyunculuk performansıyla ilgili iddialara yanıt verdi.

"BEN DE KENDİ ÜLKEMDE BU MESLEKTE VAR OLABİLMEK İÇİN SAVAŞIYORUM"

Hande Erçel oyunculuk performansının eleştirilmesiyle ilgili “Bunu karakterim üzerinden cevaplamak istiyorum. Leyla hatta izlediğimiz birçok kadın karakter, kendi dünyalarında var olabilmek için çok savaşıyorlar. Ben de ne yazık ki kendi ülkemde bu meslekte var olabilmek için çok savaşıyorum. Bunlar gerçek hayatta var, izlediğimizde ne kadar güzel diyoruz ama hayattan örnek gördüğümüzde onu desteklemiyoruz, eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.