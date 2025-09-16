Hande Erçel'den yeni poz! Karın kasları dikkat çekti
Ünlü oyuncu Hande Erçel, üç yıllık sevgilisi Hakan Sabancı ile kısa bir süre önce sona eren ilişkisinin ardından sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ayna karşısında çekilen bir fotoğrafını yayımlayan Erçel, kusursuz fiziğini ve belirgin karın kaslarını gözler önüne serdi.
Evlilik hazırlığı yapması beklenen ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.
Bu gelişmenin ardından ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sildi. Bu hamle, magazin gündeminde geniş yankı buldu.
Geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Erçel, gazetecilerin "Barışma ihtimali var mı?" sorusuna "Konuşmak istemiyorum, daha önce de söyledim" diyerek sessizliğini korudu.
Ayrılık kararının ardından sosyal medyada uzun süre sessizliğini koruyan Hande Erçel, paylaşımlarına yeniden başladı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından siyah-beyaz filtreyle çekilmiş bir ayna pozunu yayımladı.