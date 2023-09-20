Hande Erçel'e yönetmeninden övgü

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı 'Bambaşka Biri', geçtiğimiz hafta FOX TV'de yayın hayatına başladı. Dizide Hande Erçel'in oyunculuk performansı sosyal medyada gündem oldu.

"Seninle beraber bir hikayenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli…"

Hande Erçel'in oyunculuğuyla ilgili eleştiriler gelirken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeşilyurt, savcı Leyla rolüne hayat veren Hande Erçel‘i övdü ve "Seninle beraber bir hikayenin peşine takılmak, savaşmak muhteşem zevkli…" yorumunu yaptı.