Hande Erçel'in ev haline beğeni yağdı!

İş insanı Hakan Sabancı ile yaklaşık 9 aydır birlikte olan oyuncu Hande Erçel'in, sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı ev hallerine binlerce beğeni yağdı.

Evinde köpekleriyle kamera karşısına geçerek ablası Gamze Erçel'e poz veren ünlü isim, kısa sürede 1.5 milyona yakın beğeni aldı.

EVDE GİYDİĞİ KIYAFETİN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncunun ev tarzının bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü ismin çizgili elbisesi bin 293 TL, 'Hogwarts' yazılı kupası ise 554 TL değerinde.