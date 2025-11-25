Hande Erçel'in hayatında biri var mı? İlk kez açıkladı

Hakan Sabancı ile beklenmedik ayrılıkları sonrası aşk hayatı merak konusu olmaya devam ederken ünlü oyuncu, bu kez sorulara kaçamak yapmadı.

"ÇOK YALNIZIM"

Gazetecilerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna içtenlikle yanıt veren Erçel, “Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok.” diyerek duygularını açıkça dile getirdi.

"ÇOK ÇALIŞTIĞIM BİR DÖNEM"

Çalışma temposunun hayatında büyük yer kapladığını söyleyen başarılı oyuncu, “Bu dönem çok çalıştığım bir dönem. Çalışıyorum, çalışmaya devam ediyorum.” sözleriyle yeni projelerine odaklandığını belirtti.