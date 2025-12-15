Hande Erçel’in paylaşımı Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı
Oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile olan ilişkisini bitirdikten sonra yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir aşka yelken açtığını havaalanında yaptığı açıklamalarla doğrulamıştı. Erçel'in bu açıklamaların hemen ardından sosyal medya hesabından paylaştığı şarkının sözleri, magazin kulislerinde hareketlilik yarattı. Bu paylaşımın, eski sevgilisi Hakan Sabancı'ya yönelik bir gönderme olduğu şeklinde yorumlandı.
Sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı ile 3 yıl süren ilişkisini noktalayan oyuncu Hande Erçel, ayrılığın ardından kalbini yeniden aşka açtı.
Bir süredir yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz gün havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.
Ünlü oyuncu, hakkında çıkan aşk söylentilerini; "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…" sözleriyle ilişkiyi dolaylı olarak doğrulamıştı.
Hande Erçel’in bu açıklamasının ardından sosyal medya paylaşımı da dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Instagram hikâyesinde Sagopa Kajmer’in yapay zekâ desteğiyle üretilen şarkılarında yer alan kadın vokal Nun Sultan'ın 'Durdur Beni' adlı şarkısını paylaştı.