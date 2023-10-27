Hande Erçel'in sosyal medyadaki özel paylaşımları artık ücretli

Hande Erçel, sosyal medyada da sıklıkla takip edilen bir isim. Şu sıralar Bambaşka Biri dizisinde rol alan Erçel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim artık sosyal medya hesabından abonelere özel paylaşım yapacak.

Özel paylaşımları artık ücretli

Güzel oyuncu aldığı yeni kararla sosyal medya hesabında "Abonelere özel" paylaşımlar yapmaya başlıyor.

Hande Erçel’in özel paylaşımlarını görmek isteyenlerin aylık 32.99 TL ödeme yapması gerekecek.

Daha önce bu uygulamayı kullanan Şeyma Subaşı'nın abonelik ücreti en başta 69.99 TL olmuştu. Subaşı daha sonra bu ücreti 119.99 TL'ye kadar çıkarmıştı.