Hande Erçel'in VIP araçtaki yeni pozları beğeni topladı

Son olarak Burak Deniz ile birlikte yer aldığı yeni projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Erçel, sosyal medya hesabından da sık sık paylaşım yapan ünlüler arasında.

POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Hande Erçel son olarak VIP minibüste çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Siyah straplez bir elbise giyen güzel oyuncu kombinini beyaz ceketi ve uzun çizmeleri ile tamamladı. Erçel 800 binden fazla beğeni aldı.

Takipçileri, güzel oyuncuya; "Kraliçe gelmiş", "Çok şıksın", "Sana bayılıyoruz", "Harika görünüyorsun" ve "Dünyanın en güzel kadınısın" gibi yorumlar yaptı.