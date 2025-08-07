Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile Bodrum tatili

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde, Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle de dikkatleri üzerine çeken Erçel, tatiline devam ediyor.

YEĞENİ MAVİ VE KARDEŞİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel ve sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile bir araya geldi.

Bodrum'da tatil yapan ünlü ismin fotoğraflarını abla Gamze Erçel paylaştı. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni alırken teyze yeğenin eğlenceli anları dikkatlerden kaçmadı.