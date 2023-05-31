Hande Soral: Hissettirdiğin her şeye bin şükür

2022'de oğlu Ali'yi kucağına alan Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin oğlu Ali, 1 yaşına girdi.

HANDE SORAL: HİSSETTİRDİĞİN HER ŞEYE BİN ŞÜKÜR

Hande Soral, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafının altına, "İyi ki doğdun canım oğlum. Bana öğrettiğin, yaşattığın, hissettirdiğin her şeye bin şükür" notunu ekledi.

"OĞLUMU ANNEANNESİYLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Oğlunu anneannesiyle büyüteceklerini ve bakıcı tutmayacaklarını açıklayan Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim, ondan sonra gelen projeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek" demişti.