Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber! Oğulları Ali'yi kucaklarına aldılar

5 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünyaevine giren Hande Soral anne oldu. Bir süredir bebek heyecanı yaşayan çiftin 'Ali' ismini verdikleri bebekleri dün saat 19.50’de dünyaya geldi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastane yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Hande ve İsmail Demirci çiftinin bebeği, 52 cm ve 3 kilo 705 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.”

"TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

Kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.