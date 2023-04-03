Hande Soral ve İsmail Demirci'den aile pozu geldi: Ali'nin yüzü ilk kez görüldü

2017 yılında evlenen oyuncu çift Hande Soral ile İsmail Demirci geçtiğimiz yıl anne baba olma heyecaanı yaşamış; çift, çocuklarına Ali ismini vermişti.

Genç çiftten aile pozu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan ikili, sık sık aile pozlarıyla gündem oluyor. Demirci romantik paylaşımlarda bulunurken bir aile pozu da Hande Soral'dan geldi.

Ali'yi ilk kez gösterdiler

Doğumundan itibaren çocuğunun yüzünü göstermekten kaçınan genç oyuncu, bu kez oğlu Ali'yi takipçileriyle paylaştı. 4 kare birden paylaşan Soral, "Çekirdek ailem" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni alırken, Ali'yi ilk kez görenler de yorum yağdırdı.