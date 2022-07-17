Hande Soral'ın paylaşımına İsmail Demirci'den yanıt: 4 aşk, tek fotoğraf...
Hande Soral'ın paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı...
2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral ile İsmail Demirci, Mayıs ayı sonunda bebekleri Ali'yi kucaklarına almıştı.
Hande Soral, Instagram hesabından oğlu Ali ve sevimli dostlarıyla fotoğraflarını paylaştı ve yanına "Korumasız gezmiyoruz" notunu düştü...
Soral'ın paylaşımına 72 binden fazla beğeni geldi.
İsmil Demirci ise fotoğrafa kayıtsız kalamadı ve şu mesajı paylaştı: 4 aşk, tek foto
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