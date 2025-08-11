Hande Subaşı, 6 yıllık büyük aşkının bittiğini duyurdu

2005 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasını birincilikle tamamlayan Hande Subaşı, oyunculuk ve modellik dışında şarkıcılık da yapıyor.

Subaşı, 2012 yılında hayatını birleştirdiği Can Tursan ile 2016'da evliliğini sonlandırma kararı almıştı. 41 yaşındaki ünlü isim, 6 yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Alican Ulusoy'dan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

"6 YILLIK İLİŞKİMİZİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yapan Subaşı mesajında; ''Kamuoyuna duyurumdur... Alican Ulusoy ile 6 yıllık ilişkimizi karşılıklı fikir birliği ile sonlandırma kararı aldık. Hayat yolculuğumda benim için çok önemli bir yeri olduğunu, paylaştığımız yılları sevgi ve saygıyla anacağımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.