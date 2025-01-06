Hande Yener: Bir ilişkimde ilk kez 5 yıl süresini geçtim
Ünlü sanatçı Hande Yener, konuk olduğu Hülya Avşar'ın YouTube kanalında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Son dönemdeki sahne tarzı ve kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Hülya Avşar'ın programında prodüktör Misha ile ilişkisini anlattı.
"İYİ Kİ SENİNLE KARŞILAŞTIK"
Yıllar önce kendisini keşfeden Hülya Avşar'a teşekkür eden Hande Yener, "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" ifadelerini kullandı.
"5 YILDIR SEVGİLİM VAR"
Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu da yanıtlayan Hande Yener, "5 yıldır sevgilim var, benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim" dedi.
"ÇOK ŞANSLIYIM"
Sevgilisi ve prodüktörü Misha'dan bahseden Yener, "Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" ifadelerini kullandı.