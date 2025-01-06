Hande Yener: Bir ilişkimde ilk kez 5 yıl süresini geçtim

"5 YILDIR SEVGİLİM VAR"

Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu da yanıtlayan Hande Yener, "5 yıldır sevgilim var, benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim" dedi.